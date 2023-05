MediaLab – ein neues Angebot im Medienzentrum



Das MediaLab des Medienzentrums Kreis Herford stellt sich in einer

Veranstaltungsreihe mit verschiedenen Themenwelten den Lehrkräften aller Schulformen im Kreis Herford vor. Den Auftakt bildet die Themenwelt „Videoprojekte gestalten“. Nach der erfolgreichen Durchführung des Eröffnungsworkshops im Oktober 2022, in Kooperation mit der Medienberatung der Bezirksregierung im Kreis Herford, fand im März der zweite Workshop statt! Hierbei stand das Thema Coding&Robotik im Mittelpnkt. Der Einstieg in die Programmierung mit dem Calliope mini wurde den Interessierten vermittelt.

Was ist denn überhaupt Calliope mini?

Hier ein Eindruck aus dem ersten Workshop "Videoprojekte":

Wir planen mit den Medienberater:innen bereits den nächsten Workshop für den Herbst 2023! Auch diesmal wieder ein spannendes aktuelles Thema! Bei Interesse einfach eine Mail an uns schreiben oder auf die Einladung im August warten! Es lohnt sich!