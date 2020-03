Inklusion im Fachunterricht mit einem digitalen Schulbuch gestalten

Der Grundgedanke des mBook GL ist das differenzierte Lernen am gemeinsamen Gegenstand. Dafür wurde das bestehende mBook NRW mit einer "Magic Toolbar" erweitert. Dieses Werkzeug ermöglicht es Lernenden, genau die Hilfe zu bekommen, die sie benötigen. Die Bandbreite der Unterstützung reicht von technischen Rezeptionshilfen (eingesprochene Texte als Audios, Übersetzungsfunktion für zahlreiche Sprachen, alternative Schriftart, Einstellungen der Seitenhintergründe und Helligkeitsvarianten) über ein Auswahlmenü für Textkomplexitäten bis hin zu neuen inhaltlichen Herangehensweisen, z. B. in Form personalisiert erzählender Animationsvideos. 15 neue Kapitel, die Inklusion und Exklusion zum Inhalt machen, sowie Lehrerhinweise zum Gemeinsamen Lernen, bieten weitere Unterstützung.

Alle Schulen in NRW haben ab sofort die Gelegenheit das Lernen und Unterrichten mit dem mBook Gemeinsames Lernen bis 2025 kostenfrei zu erproben.

Das mBook Gemeinsames Lernen ist über "Digitale Schule NRW — das Portal für multimediales Lernen" im Internet erreichbar.

Infos zum "mBook Gemeinsames Lernen"



Sie können Ihre Schule dort registrieren und kostenfreie Nutzungslizenzen für das mBook Gemeinsames Lernen erhalten. Weitere Informationen zum Vorgehen finden Sie auf der Registrierungsseite des Portals in einem kurzen Video.

(Quelle: Medienberatung NRW - 2020)